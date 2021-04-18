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Садальского осудили за грубые слова о Николаеве

Ирина Лебедева
1 час назад
Станислав Садальский в инстаграме выложил фотографию из кабинета косметолога.
Садальского осудили за грубые слова о Николаеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
69-летний российский актер делает себе «уколы красоты».
Садальский лежит на кушетке, рядом – врач , которая держит в руке шприц.
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача», - подписал он снимок.
Фолловеры неоднозначно восприняли признание актера, что он регулярно делает подобные процедуры.
«Зачем это мужчине?», «Ты тоже ботоксный? Была лучшего мнения».
Станислав решил объясниться.
«Элемент профессии, обязательно! Чтобы не быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках на Первом канале», - сообщил он.
Подписчиков эта реплика неприятно поразила что они актеру и высказали. Тем более, что всем известно, что Игорь Николаев борется с онкологическим заболеванием.
«Что вы к внешности Николаева привязались? Он, в отличие от вас, не говорит неприятности о коллегах, не бегает по шоу в поисках заработка, женат много лет на одной женщине», «Некрасиво про Николаева! Не дай вам Бог болеть так, как он», ««Не надо оскорблять коллег и еще называть имена — это вас не красит»
Как ранее сообщал «Рамблер», Садальский заявил, что его коллега Алексей Серебряков безумно талантливый актер, а люди вольны жить там, где пожелают, потому что принадлежат миру, а земной шар есть земной шар.
Незадолго до того Серебряков, неоднократно негативно высказывавшийся о России, сообщил, что, собственно говоря, и не уезжал в Канаду, а вывез детей, чтобы поучить, и в настоящее время живет в России.
Шоу-бизнес,Юрий Николаев,Алексей Серебряков,Станислав Садальский,Игорь Николаев,
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