Садальского осудили за грубые слова о Николаеве

«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у неё — наша задача», - подписал он снимок.
«Зачем это мужчине?», «Ты тоже ботоксный? Была лучшего мнения».
«Элемент профессии, обязательно! Чтобы не быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках на Первом канале», - сообщил он.
«Что вы к внешности Николаева привязались? Он, в отличие от вас, не говорит неприятности о коллегах, не бегает по шоу в поисках заработка, женат много лет на одной женщине», «Некрасиво про Николаева! Не дай вам Бог болеть так, как он», ««Не надо оскорблять коллег и еще называть имена — это вас не красит»