Шуфутинский задумался об отцовстве

Михаил Шуфутинский в эфире программы с Лерой Кудрявцевой на НТВ признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. Ему пришлось делать операцию на позвоночнике, иначе была угроза паралича.

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"Пришлось удалить три позвонка. Потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров", - цитирует слова певца «Московский Комсомолец».

Хирургическое вмешательство прошло успешно и сейчас Шуфутинский чувствует себя хорошо.

Настолько хорошо, что не исключает возможность в свои 73 года стать отцом. Его третья супруга Светлана Уразова моложе на три десятка лет.

"Я мог бы попробовать, почему нет? Хотя это большая ответственность (для такого возраста)" - сказал Шуфутинский.

Как ранее писал «Рамблер», Маргарита Шуфутинская скоропостижно скончалась в 2015 году.

Певец тяжело переживал смерть любимой супруги, вместе с которой прожил 35 лет.

От затянувшейся депрессии Шуфутинского спасла молодая танцовщица Светлана Уразова, работавшая в его коллективе.