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Шуфутинский задумался об отцовстве

Ирина Лебедева
1 час назад
Михаил Шуфутинский в эфире программы с Лерой Кудрявцевой на НТВ признался, что у него были серьезные проблемы со здоровьем. Ему пришлось делать операцию на позвоночнике, иначе была угроза паралича.
Шуфутинский задумался об отцовстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Пришлось удалить три позвонка. Потому что врач сказал: осталось буквально пять миллиметров", - цитирует слова певца «Московский Комсомолец».
Хирургическое вмешательство прошло успешно и сейчас Шуфутинский чувствует себя хорошо.
Настолько хорошо, что не исключает возможность в свои 73 года стать отцом. Его третья супруга Светлана Уразова моложе на три десятка лет.
"Я мог бы попробовать, почему нет? Хотя это большая ответственность (для такого возраста)" - сказал Шуфутинский.
Как ранее писал «Рамблер», Маргарита Шуфутинская скоропостижно скончалась в 2015 году.
Певец тяжело переживал смерть любимой супруги, вместе с которой прожил 35 лет.
От затянувшейся депрессии Шуфутинского спасла молодая танцовщица Светлана Уразова, работавшая в его коллективе.
Михаил стал ухаживать за Светланой, окружил ее заботой и баловал дорогими подарками. Сейчас Светлана – полноправная хозяйка в особняке Шуфутинского и его муза.
Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Лера Кудрявцева,Московский комсомолец,НТВ,
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