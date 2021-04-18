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Седокова рассказала о «14 днях страданий» и сделанной операции

Ирина Лебедева
1 час назад
Анна Седокова рассказала в инстаграме о том, что ей пришлось обращаться к врачу.
Седокова рассказала о «14 днях страданий» и операции
Фото: InstagramInstagram
Певицу беспокоил воспалившийся глаз. День за днем она надеялась, что эта напасть пройдет, но становилось лишь хуже. В итоге веки совсем распухли, глаз заплыл, а Анна побежала к хирургу.
«Я сделала операцию. Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик. А все говорили - ну подожди же, он пройдёт. Две недели. Две отменённых премии. Четыре перенесённых больших сьемки. 14 дней страданий. Но все. Настал 15 день. Я вспомнила, что я Аня Седокова. В 2 ночи решила резать. В 8 утра набрала клинику, записалась к хирургу. В 11.30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку. И все. Зачем я так долго ждала? Думала рассосётся?», - написала она в микроблоге.
Подробности операции и свое селфи с заклеенным глазом Анна выложила в сторис.
Там же есть и трогательный кадр, где ее супруг, Янис Тимма, жалеет свою заболевшую возлюбленную.
Как ранее писал «Рамблер», хейтеры любят уколоть Седокову тем, что трое ее детей рождены от разных мужчин.
Но певицу этим не смутить. Ошибки в отношениях с мужчинами она признает, а детям только рада.
К тому же и обеспечить всех своих наследников может. Ранее певица призналась в Инстаграме, что зарабатывает около 5 миллионов рублей в месяц.
Шоу-бизнес,Янис Тимма,Анна Седокова,
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