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Решетова открестилась от романа с женатым мужчиной

Ирина Лебедева
1 час назад
Анастасии Решетовой приписывают роман с молодым родственником одного очень влиятельного человека. Правда, уже имеющим семью.
Решетова открестилась от романа с женатым мужчиной
Фото: InstagramInstagram
Модель практически перестала публиковать фотографии, где она в полуголом виде. Зато появилось много фотографий в традиционной мусульманской одежде.
О том, что у Насти роман с восточным мужчиной стали говорить ещё в конце прошлого года.
Однако сама бывшая возлюбленная Тимати заявила, что все это – слухи, не имеющие под собой реальной почвы.
В сторис инстаграма девушка ответила на вопрос поклонника о своей личной жизни. Она сказала, что у нее есть ухажер, но он живет за границей, поэтому пока о чем-то серьезном говорить сложно.
«Ухаживает. Но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер», — сообщила Анастасия.
И добавила, что не потерпит сплетен за своей спиной. Она готова даже обратиться в суд с исками к тем, кто приписывает ей несуществующие связи.
«За это время мне приписали уже двоих женатых мужчин. И для меня это неприемлемо. Я сама зарабатываю достаточно много, чтобы содержать себя, своих близких и свою большую команду и кидаться в левые истории бы не стала», - резюмировала Решетова.
Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия рассказала о том, как стала ведущей проекта «Ты – топ-модель».
По словам Решетовой, она приняла участие в кастинге наряду с другими известными девушками и была приятно удивлена, что телеканал ТНТ выбрал именно ее.
Анастасия пообещала, что полностью раскроется как ведущая в ближайших выпусках программы.
Шоу-бизнес,Анастасия Решетова,Тимати,
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