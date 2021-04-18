Решетова открестилась от романа с женатым мужчиной

Анастасии Решетовой приписывают роман с молодым родственником одного очень влиятельного человека. Правда, уже имеющим семью.

Фото: Instagram Instagram

Модель практически перестала публиковать фотографии, где она в полуголом виде. Зато появилось много фотографий в традиционной мусульманской одежде.

О том, что у Насти роман с восточным мужчиной стали говорить ещё в конце прошлого года.

Однако сама бывшая возлюбленная Тимати заявила, что все это – слухи, не имеющие под собой реальной почвы.

В сторис инстаграма девушка ответила на вопрос поклонника о своей личной жизни. Она сказала, что у нее есть ухажер, но он живет за границей, поэтому пока о чем-то серьезном говорить сложно.

«Ухаживает. Но отношений полноценных нет, так как он живет в Европе. И это большой барьер», — сообщила Анастасия.

И добавила, что не потерпит сплетен за своей спиной. Она готова даже обратиться в суд с исками к тем, кто приписывает ей несуществующие связи.

«За это время мне приписали уже двоих женатых мужчин. И для меня это неприемлемо. Я сама зарабатываю достаточно много, чтобы содержать себя, своих близких и свою большую команду и кидаться в левые истории бы не стала», - резюмировала Решетова.

Как ранее сообщал «Рамблер», Анастасия рассказала о том, как стала ведущей проекта «Ты – топ-модель».

По словам Решетовой, она приняла участие в кастинге наряду с другими известными девушками и была приятно удивлена, что телеканал ТНТ выбрал именно ее.