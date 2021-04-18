Ваенга объяснила, откуда взялся ее псевдоним

Елена Хрулева, известная публике как Елена Ваенга
, решила раскрыть для публики некоторые личные секреты.
Так, она показала в инстаграме фотографию своего паспорта, обнародовав свою настоящую фамилию и возраст.
Все могут увидеть, что родилась Елена Владимировна Хрулева 27 января 1977 года в городе североморске
Мурманской области.
А ее красивый, необычный псевдоним – это название ее родного города, который до 1951 года носил историческое имя Ваенга.
Фотографию мемориальной таблички Елена также показала подписчикам.
Сейчас Елена Ваенга живет в Санкт-Петербурге, но связи с малой родиной не теряет. Недавно она побывала в Североморске и привезла оттуда ветки вербы, чтобы посадить в саду своего дома.
Как ранее писал
«Рамблер», Певица и автор песен Елена Ваенга возмутилась тем, что индустрия моды активно навязывает современные стандарты красоты.
Этой теме она посвятила пост в соцсетях.