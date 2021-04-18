Ваенга объяснила, откуда взялся ее псевдоним

Елена Хрулева, известная публике как Елена Ваенга , решила раскрыть для публики некоторые личные секреты.

Так, она показала в инстаграме фотографию своего паспорта, обнародовав свою настоящую фамилию и возраст.

Все могут увидеть, что родилась Елена Владимировна Хрулева 27 января 1977 года в городе североморске Мурманской области.

А ее красивый, необычный псевдоним – это название ее родного города, который до 1951 года носил историческое имя Ваенга.

Фотографию мемориальной таблички Елена также показала подписчикам.

Сейчас Елена Ваенга живет в Санкт-Петербурге, но связи с малой родиной не теряет. Недавно она побывала в Североморске и привезла оттуда ветки вербы, чтобы посадить в саду своего дома.