Хилькевич посоветовали заняться спортом и побольше есть

Анна Хилькевич в инстаграме выложила фотографию со своими дочками - пятилетней Арианной и двухлетней Машей на пляже.

Фото: Instagram Instagram

Актриса в купальнике выглядит просто истощенной и несколько нездоровой, хотя на фото она подпрыгивает и улыбается.

Видимо, Анна ждала упреков в излишней худобе, поскольку решила первая высказаться на эту тему.

«Худая, да, в курсе,можно не напоминать в общем, въехали мы в отдых только на 4-5 день нашего пребывания. А ещё у меня прокрастинация, и я это четко осознала, дел накопилось масса, а я не хочу ничего делать, только купаться в море, заниматься детишками, читать книжку и вкусненько кушать, хоть по мне этого не скажешь.

Ps: я набрать вес могу. Но тогда я не превращусь в пышноформенную барышню. Тогда у меня будут уши на бёдрах, уплывшая талия, и целлюлит на попе. Да и с моим ростом я буду больше похожа на колобка так что позвольте мне оставаться худой без угрызения совести», - написала она в микроблоге.

Тем не менее, подписчики, конечно, высказались. Анне пожелали все же немножко поправиться и походить в спортивный зал.

«Ешьте больше! Пожалуйста!», «Если вы наберете вес не жирком, а мышцами, то никуда ваша талия не уплывет. Зато появится фигура. Быть доской не сложно, по себе знаю, я такая же была после рождения 2 детей. Весила 45-47 кг. Годы работы в зале и сейчас действительно фигура появилась. Без злобы говорю... Такая худоба это действительно некрасиво и нездорóво выглядит.

Как ранее сообщал «Рамблер», актриса Анна Хилькевич рассказала подписчикам в Instagram, что вынуждена была лечь под нож хирурга из-за осложнений, возникших после первой пластической операции на груди.