Альфа-банк открестился от Моргенштерна

Не так давно в СМИ и сетях прошла информация о том, что Альфа-банк стал сотрудничать с рэпером Моргенштерном.

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И вот после того, как информагентства сообщили о возбуждении в отношении Алишера Моргенштерна административного дела по поводу возможной пропаганды наркотиков в его клипах, пресс-служба банка поспешила сообщить, что рэпер не является сотрудником банка.

«Новость о том, что он – наш сотрудник, - это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», - сообщили в Альфа-банке РБК.

Позднее, правда, как информирует агентство, формулировки несколько изменились:

«Будем и дальше с ним работать как с любым другим блогером: размещать рекламные интеграции».

Сам рэпер, слова которого приводит Телеграм-канал Говорит Москва, так прокомментировал сложившуюся ситуацию:

«Суду и экспертам предстоит послушать много отличной музыки!»

Как ранее писал «Рамблер», Рэпер Моргенштерн потратил на шопинг более 2 млн рублей.

В инстаграме он опубликовал фото с чеком покупок и селфи с подписью: «Опять сливаю кэш». Процесс покупок Моргенштерн снимал на камеру.