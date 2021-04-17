Альфа-банк открестился от Моргенштерна

Не так давно в СМИ и сетях прошла информация о том, что Альфа-банк
стал сотрудничать с рэпером Моргенштерном.
И вот после того, как информагентства сообщили о возбуждении в отношении Алишера Моргенштерна административного дела по поводу возможной пропаганды наркотиков в его клипах, пресс-служба банка поспешила сообщить, что рэпер не является сотрудником банка.
«Новость о том, что он – наш сотрудник, - это не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», - сообщили в Альфа-банке РБК.
Позднее, правда, как информирует агентство, формулировки несколько изменились:
«Будем и дальше с ним работать как с любым другим блогером: размещать рекламные интеграции».
Сам рэпер, слова которого приводит Телеграм-канал Говорит Москва, так прокомментировал сложившуюся ситуацию:
«Суду и экспертам предстоит послушать много отличной музыки!»
Как ранее писал
«Рамблер», Рэпер Моргенштерн потратил на шопинг более 2 млн рублей.
В инстаграме он опубликовал фото с чеком покупок и селфи с подписью: «Опять сливаю кэш». Процесс покупок Моргенштерн снимал на камеру.
После примерок одежды рэп-декламатор расплатился в кассе, где ему пробили итоговый чек на сумму 2 227 965 рублей.