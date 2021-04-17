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Меладзе украсил дом к приезду жены из роддома

Ирина Лебедева
44 минуты назад
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями.
Меладзе украсил дом к приезду жены из роддома
Фото: InstagramInstagram
Это третий ребенок пары. У них уже есть два сына – 17-летний Константин и 6-летний Лука. А на этот раз на свет появилась девочка.
Радостный отец украсил дом к приезду супруги с малышкой.
В сторис инстаграма Альбина показала, что кругом – букеты, воздушные шары, праздничные растяжки. И все это в розовом цвете – в честь нового члена семьи.
Фотографий дочери звездные родители пока не выкладывали в сеть.
Как ранее писал «Рамблер», совсем недавно Альбина Джанабаева появилась на обложке одного из российских журналов. Звезда предстала в эффектном черном платье, подчеркивающем округлившийся животик.
Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,
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