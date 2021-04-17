Сафронов возмущен эксплуатацией тяжелобольного Зайцева

В социальной сети TikTok и на других ресурсах интернета стали появляться видеоролики, на которых модельер Вячеслав Зайцев якобы веселится, разъезжая в инвалидной коляске.

Фото: ТАСС ТАСС

Никас Сафронов заявил, что над 83-летним глубоко больным модельером просто издеваются, используя его в целях раскрутки собственных аккаунтов.

Он объяснил, что мастер русской моды сейчас не вполне отдает себе отчет в происходящем, и очень грустно видеть заслуженного пожилого человека в столь неподобающем виде.

«Вячеслав сейчас находится в сложном физическом состоянии. И все, что происходит вокруг него сейчас, мне кажется неприличной историей. Ведь он был когда-то законодателем мод, великим модельером. И сегодня крайне некрасиво выставлять его в таком неприглядном свете. Нужно прекратить издеваться над человеком, который стал частью истории этого мира. Очень грустно видеть его в этих роликах», - приводит слова художника «Собеседник».

Кристиана Диора. Сафронов напомнил, что в свое время работами Зайцева восхищался весь мир, что его имя стоит в одном ряду с именами Пьера Кардена

А сейчас им пользуются нечистоплотные люди из окружения Зайцева, сделав из гения посмешище.

Никас надеется, что исправить ситуацию сможет сын Зайцева – Егор.

«Сам Егор – очень талантливый модельер. Работая долгие годы с папой, он взял от него самое лучшее, ценные знания и навыки. И он своим творчеством сделает все, чтобы сохранить о папе добрую славу».