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Андреева раскритиковала чиновников, обманувших туристов

Ирина Лебедева
38 минут назад
Накануне Екатерина Андреева опубликована в сторис инстаграма эмоциональный пост о том, как ей и другим россиянам не удалось вылететь запланированным рейсом из Турции.
Я не боюсь: Андреева обвинила Ростуризм во лжи
Фото: РИА НовостиРИА Новости
И это при том, что властями было заявлено, что отечественные туристы смогут вернуться на родину без проблем.
На самом же деле о том, что вылет отменен, пассажирам сообщили уже после регистрации на рейс.
Помогать растерянным людям никто не спешил и Андреевой пришлось добираться домой иными путями самостоятельно.
Екатерина прямо заявила, что вице-премьер Татьяна Голикова и Зарина Догузова, глава Ростуризма, солгали россиянам.
Сегодня же Андреева в микроблоге написала, что не боится отвечать за свои слова и поступки, ибо всегда ратует за правду, пусть она и горька.
«Носорогу, чтоб не слышал звук пилы, закрывают ушки бумбончиками. А вот есть люди, которые не хотят слышать о какой-то проблеме и тоже закрывают уши. Типо - не слышали, значит ее (проблемы) нет.
Я же считаю, что тональным кремом прикрывать гнойные язвы - глупо и недальновидно.
Предпочтитаю вонючую мазь Вишневского. И это как в прямом, так и переносном смысле.
Именнно так я решаю проблемы. Не замалчивая, без страха сказать все как есть», - сообщила она подписчикам.
Как ранее писал «Рамблер», Екатерина Андреева поражает окружающих своей красотой, свежим видом и умением всегда быть в форме и в прекрасном настроении.
Ей удается сохранять позитив и улыбку на лице даже при не самом лучшем раскладе дел.
Шоу-бизнес,Зарина Догузова,Екатерина Андреева,Татьяна Голикова,Ростуризм,Турция,
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