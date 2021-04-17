Я не боюсь: Андреева обвинила Ростуризм во лжи

Накануне Екатерина Андреева опубликована в сторис инстаграма эмоциональный пост о том, как ей и другим россиянам не удалось вылететь запланированным рейсом из Турции

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И это при том, что властями было заявлено, что отечественные туристы смогут вернуться на родину без проблем.

На самом же деле о том, что вылет отменен, пассажирам сообщили уже после регистрации на рейс.

Помогать растерянным людям никто не спешил и Андреевой пришлось добираться домой иными путями самостоятельно.

Сегодня же Андреева в микроблоге написала, что не боится отвечать за свои слова и поступки, ибо всегда ратует за правду, пусть она и горька.

«Носорогу, чтоб не слышал звук пилы, закрывают ушки бумбончиками. А вот есть люди, которые не хотят слышать о какой-то проблеме и тоже закрывают уши. Типо - не слышали, значит ее (проблемы) нет.

Я же считаю, что тональным кремом прикрывать гнойные язвы - глупо и недальновидно.

Предпочтитаю вонючую мазь Вишневского. И это как в прямом, так и переносном смысле.

Именнно так я решаю проблемы. Не замалчивая, без страха сказать все как есть», - сообщила она подписчикам.

Как ранее писал «Рамблер», Екатерина Андреева поражает окружающих своей красотой, свежим видом и умением всегда быть в форме и в прекрасном настроении.