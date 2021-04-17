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Скандал на «Голос.Дети»: дочь Трофима в финале по блату, уверены зрители

News.ru
24 минуты назад
Очередным скандалом закончился новый выпуск шоу «Голос.Дети»: Егор Крид выгнал двух талантливых детей и протащил в финал дочь известного певца Трофима Елизавету Трофимову. Зрители уверены, что девочка преодолела этапы «Поединки» и «Песня на вылет» по блату.
Скандал на «Голос.Дети»: дочь Трофима прошла в финал
Фото: news.runews.ru
Так, Крид принял решение попрощаться в «Поединках» с Евой Поклонской и Арсенем Слесаревым. Ребята пели отрывок из композиции Happy End, а потом выступили с треком Call me maybe. И хотя последний номер был очень ярким, пишет StarHit, по мнению зрителей и наставников, он недостаточно раскрыл вокальный потенциал каждого исполнителя.
Когда после этого Крид убрал Еву Поклонскую, которую считали фавориткой шоу, у зрителей возникло много вопросов к певцу.
Но когда в «Поединках» Елизавета Трофимова обошла другую талантливую участницу Анну Волкову, фанаты посчитали, что без блата для звёздной дочки не обошлось.
Подобные обвинения в адрес Первого канала звучат не в первый раз. Несколько лет назад дочь певицы Алсу также успешно прошла все этапы отбора, выйдя в финал. Зрители посчитали, что девочка победила нечестно в итоговом голосовании. Продюсерам пришлось аннулировать победу Микеллы Абрамовой.
Детям звёзд шоу-бизнеса нужно запретить принимать участие в открытых конкурсах вроде «Голос.Дети» на Первом канале. Так считает музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Он предложил рассматривать «проталкивание» бездарного отпрыска знаменитых родителей как уголовное преступление, писал NEWS.ru.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Крид,Анна Волкова,StarHit,
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