Скандал на «Голос.Дети»: дочь Трофима прошла в финал

Очередным скандалом закончился новый выпуск шоу «Голос.Дети»: Егор Крид выгнал двух талантливых детей и протащил в финал дочь известного певца Трофима Елизавету Трофимову. Зрители уверены, что девочка преодолела этапы «Поединки» и «Песня на вылет» по блату.

Фото: news.ru news.ru

Так, Крид принял решение попрощаться в «Поединках» с Евой Поклонской и Арсенем Слесаревым. Ребята пели отрывок из композиции Happy End, а потом выступили с треком Call me maybe. И хотя последний номер был очень ярким, пишет StarHit, по мнению зрителей и наставников, он недостаточно раскрыл вокальный потенциал каждого исполнителя.

Когда после этого Крид убрал Еву Поклонскую, которую считали фавориткой шоу, у зрителей возникло много вопросов к певцу.

Но когда в «Поединках» Елизавета Трофимова обошла другую талантливую участницу Анну Волкову , фанаты посчитали, что без блата для звёздной дочки не обошлось.

Подобные обвинения в адрес Первого канала звучат не в первый раз. Несколько лет назад дочь певицы Алсу также успешно прошла все этапы отбора, выйдя в финал. Зрители посчитали, что девочка победила нечестно в итоговом голосовании. Продюсерам пришлось аннулировать победу Микеллы Абрамовой.