Бывшая девушка рассказала о спасенном из СИЗО Даве

«Мы сидели в разных СИЗО. < > Может быть, ему действительно было плохо: она [мать Манукяна - прим.ред.] принесла справку, его перевели в больницу. Четыре дня он сидел в СИЗО, четыре дня лежал в больнице, насколько я знаю, с телефоном, с ним был конвой просто», - рассказала Кросс.
«И это, наверное, правильно. < > Мама сделает для него все, а я, как нормальный пацан, отсидела от звонка до звонка. < > Моя мама начала узнавать, можно было сделать, что якобы я забеременела, < > но это некрасиво. Типа я забеременела, меня отпустили, а потом я не рожаю, вранье какое-то. Совершил проступок - сиди и отдувайся за него!» - заключила она.