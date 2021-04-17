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Бывшая девушка рассказала о спасенном из СИЗО Даве

Елена Прошина
1 час назад
Основательница бренда KrossCosmetic Карина Кросс рассказала, как ее задержали вместе с блогером Давидом Манукяном (Дава). В эфире YouTube-канала KseniaHoffman Кросс заявила, что пробыла в изоляторе «от звонка до звонка», а Даву спасла его мама.
Бывшая девушка рассказала о спасенном из СИЗО Даве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Полицейские задержали Кросс и Манукяна (в тот момент они были парой), когда те незаконно перекрыли улицу в Москве. Блогерам назначили административное наказание в 15 суток.
«Мы сидели в разных СИЗО. < > Может быть, ему действительно было плохо: она [мать Манукяна - прим.ред.] принесла справку, его перевели в больницу. Четыре дня он сидел в СИЗО, четыре дня лежал в больнице, насколько я знаю, с телефоном, с ним был конвой просто», - рассказала Кросс.
Она подчеркнула, что мать блогера его очень любит, он для нее - «самый лучший и классный».
«И это, наверное, правильно. < > Мама сделает для него все, а я, как нормальный пацан, отсидела от звонка до звонка. < > Моя мама начала узнавать, можно было сделать, что якобы я забеременела, < > но это некрасиво. Типа я забеременела, меня отпустили, а потом я не рожаю, вранье какое-то. Совершил проступок - сиди и отдувайся за него!» - заключила она.
Как писал «Рамблер», певица Ольга Бузова объявила о расставании с Манукяном в январе 2021 года. Она писала, что он «творит страшные и непонятные вещи», намекая на измены и домашнее насилие.
Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ольга Бузова,ФСИН,
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