Галкин приревновал Пугачеву к Скриптониту

Вчера Пугачева стала героиней нового эпизода YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Галкин. В ходе него она послушала песню Скриптонита «Чистый» и сообщила, что тот становится ее любимым исполнителем.

В конце передачи в студии появился сам Скриптонит. Он подарил Пугачевой розовые розы. После этого Галкин с ревностью в голосе спросил, не будут ли рэпер и его жена целоваться.