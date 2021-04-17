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Галкин приревновал Пугачеву к Скриптониту

Елена Прошина
30 минут назад
Телеведущий Максим Галкин приревновал свою жену певицу Аллу Пугачеву к рэперу Скриптониту. Об этом сообщает «СтарХит».
Галкин приревновал Пугачеву к Скриптониту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вчера Пугачева стала героиней нового эпизода YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Галкин. В ходе него она послушала песню Скриптонита «Чистый» и сообщила, что тот становится ее любимым исполнителем.
«Меня поражает то, насколько правильно он выражает свои мысли. Так могут писать только люди, которые зациклены на честности, чистоте, ненавидят фальшь. Протестность какая-то существует... Да еще казах!» — заявила она.
В конце передачи в студии появился сам Скриптонит. Он подарил Пугачевой розовые розы. После этого Галкин с ревностью в голосе спросил, не будут ли рэпер и его жена целоваться.
«Рано!» — ответила певица.
В ходе прошлого выпуска «Музыкалити», как сообщал «Рамблер», певица Лариса Долина заявила, что ее коллега Валя Карнавал ничего не знает о музыке, но претендует на то, что является звездой.
Шоу-бизнес,Лариса Долина,Максим Галкин,Алла Пугачева,
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