Галкин приревновал Пугачеву к Скриптониту

Вчера Пугачева стала героиней нового эпизода YouTube-шоу «Музыкалити», которое ведет Галкин. В ходе него она послушала песню Скриптонита «Чистый» и сообщила, что тот становится ее любимым исполнителем.
«Меня поражает то, насколько правильно он выражает свои мысли. Так могут писать только люди, которые зациклены на честности, чистоте, ненавидят фальшь. Протестность какая-то существует... Да еще казах!» — заявила она.
В конце передачи в студии появился сам Скриптонит. Он подарил Пугачевой розовые розы. После этого Галкин с ревностью в голосе спросил, не будут ли рэпер и его жена целоваться.
«Рано!» — ответила певица.
В ходе прошлого выпуска «Музыкалити», как сообщал «Рамблер», певица Лариса Долина заявила, что ее коллега Валя Карнавал ничего не знает о музыке, но претендует на то, что является звездой.