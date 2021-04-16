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Неизвестный попытался проникнуть в квартиру актера Горонка

Вероника Полынина
43 минуты назад
Неизвестный мужчина попытался проникнуть в квартиру актера Марка Горонка, пишет «Собеседник».
Неизвестный попытался проникнуть в квартиру актера Горонка
Фото: InstagramInstagram
Звезды фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» дома не было, дверь открыла его пожилая мать. По словам артиста, мужчина сразу стал угрожать женщине и оскорблять ее, используя нецензурную лексику.
Актер уверен, что это его супруга Анна «наняла каких-то отморозков», чтобы уничтожить его и тех, кто ему дорог.
Горонок рассказал, что его мать «перепугана, пропал сон, не спадает давление». Сын бросил все дела и находится с женщиной круглосуточно, опасаясь оставить ее одну.
Марк Горонок обратился к жене и попросил «не брать грех на душу», а также не ломать психику их общей дочери.
В феврале «Рамблер» писал, что Марк Горонок оказался в реанимации с гипертоническим кризом после ссоры с женой. Тогда стало известно, что супруга актера решила расстаться с ним и подала на развод. Она заявила, что устала терпеть его выходки и скандалы. Через месяц Горонок был госпитализирован с обширным инфарктом. Актер рассказал, что инфаркт стал следствием семейных проблем.
Шоу-бизнес,Марк Горонок,ИД "Собеседник",
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