Неизвестный попытался проникнуть в квартиру актера Горонка

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Звезды фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» дома не было, дверь открыла его пожилая мать. По словам артиста, мужчина сразу стал угрожать женщине и оскорблять ее, используя нецензурную лексику.

Актер уверен, что это его супруга Анна «наняла каких-то отморозков», чтобы уничтожить его и тех, кто ему дорог.

Горонок рассказал, что его мать «перепугана, пропал сон, не спадает давление». Сын бросил все дела и находится с женщиной круглосуточно, опасаясь оставить ее одну.

Марк Горонок обратился к жене и попросил «не брать грех на душу», а также не ломать психику их общей дочери.