Долина вновь вступила в конфликт поколений

Певица Лариса Долина
снова вступила в конфликт поколений, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Россия 1»
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На этот раз исполнительница не сошлась мнениями с экс-участником «Фабрики звезд» Михаилом Гребенщиком по поводу выступления 23-летнего британца Майкла Райса на вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!»
Майкл Райс – победитель первого сезона британского шоу All Together Now в 2018 году. На российском телевидении Райс исполнил хит Apologize группы OneRepublic.
Долиной выступление британца понравилось, тогда как Гребенщиков признался, что номер его «не зацепил».
«Мне вас жаль. От души», – обратилась певица к Гребенщикову.
Тот не остался в долгу и ответил: «А может быть, и мне вас, в некотором случае».
Возможно, Гребенщиков намекнул артистке на ее недавний спор с 19-летней тиктокершей Валей Карнавал.
Как писал «Рамблер», Долина и Валя Карнавал стали участницами шоу «Музыкалити», в котором артисты разных поколений ставят оценки музыкальным новинкам. В ходе программы Долина посоветовала Вале учиться пению - «данные есть, но нужно учиться управлять голосом». Валя возразила, что учеба может помешать ее карьере. Долина попросила Карнавал повторить за ней музыкальный отрывок, а затем констатировала, что Валя не попала ни в одну ноту. Певица несколько раз намеревалась покинуть шоу, чтобы не говорить «с девушкой, которая ничего не знает о музыке, но претендует на то, чтобы стать звездой».