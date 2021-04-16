Долина вновь вступила в конфликт поколений

Тот не остался в долгу и ответил: «А может быть, и мне вас, в некотором случае».

Как писал «Рамблер», Долина и Валя Карнавал стали участницами шоу «Музыкалити», в котором артисты разных поколений ставят оценки музыкальным новинкам. В ходе программы Долина посоветовала Вале учиться пению - «данные есть, но нужно учиться управлять голосом». Валя возразила, что учеба может помешать ее карьере. Долина попросила Карнавал повторить за ней музыкальный отрывок, а затем констатировала, что Валя не попала ни в одну ноту. Певица несколько раз намеревалась покинуть шоу, чтобы не говорить «с девушкой, которая ничего не знает о музыке, но претендует на то, чтобы стать звездой».