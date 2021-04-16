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Текст песни Манижи номинировали на премию Eurostory Award

Вероника Полынина
1 час назад
Текст песни Russian Woman российской певицы Манижи номинировали на премию Eurostory Award, сообщает РИА «Новости».
Текст песни Манижи номинировали на премию
Фото: © Super/Youtube© Super/Youtube
Премия вручается за лучший текст песни, представленной на конкурс «Евровидение» в текущем году.
Помимо Манижи, на награду претендуют представители Болгарии, Италии, Нидерландов и Бельгии.
В 2021 году награда будет вручена в пятый раз. В предыдущие годы ее завоевывали артисты из Украины (Джамала, 2016), Франции (Alma, 2017 и Madame Monsieur, 2018) и Италии (Mahmood, 2019).
Выбирать победителя будет профессиональное жюри из 75 человек и народное голосование.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании. В своей песне Russian Woman (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России. Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.
Шоу-бизнес,Сусана Джамаладинова,РИА Новости,
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