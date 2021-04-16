Текст песни Манижи номинировали на премию

Премия вручается за лучший текст песни, представленной на конкурс «Евровидение» в текущем году.

Выбирать победителя будет профессиональное жюри из 75 человек и народное голосование.

Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании. В своей песне Russian Woman (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России. Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.