Текст песни Манижи номинировали на премию

Премия вручается за лучший текст песни, представленной на конкурс «Евровидение» в текущем году.
Помимо Манижи, на награду претендуют представители Болгарии, Италии, Нидерландов и Бельгии.
В 2021 году награда будет вручена в пятый раз. В предыдущие годы ее завоевывали артисты из Украины (Джамала, 2016), Франции (Alma, 2017 и Madame Monsieur, 2018) и Италии (Mahmood, 2019).
Выбирать победителя будет профессиональное жюри из 75 человек и народное голосование.
Как писал «Рамблер», Манижа стала представительницей России на «Евровидении-2021», одержав победу в зрительском голосовании. В своей песне Russian Woman (с англ. «Русская женщина») Манижа высмеивает стереотипы и требования, которые предъявляют к женщинам в России. Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме.