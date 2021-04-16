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Тима Белорусских прокомментировал свой приговор

Lenta.ruиещё 2
58 минут назад
Поп-певец Тима Белорусских прокомментировал свой обвинительный приговор. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Тима Белорусских прокомментировал свой приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я стал сильнее и начну новую жизнь», — сказал исполнитель.
Он поблагодарил всех, кто его поддерживал, и признался, что чувствует любовь своих фанатов. По словам артиста, скоро он выступит перед российскими поклонниками.
Белорусских заявил, что не будет обжаловать решение суда.
«Все класс, мы довольны», — отметил он.
Ранее 16 апреля стало известно, что суд в Минске приговорил 22-летнего Белорусских к ограничению свободы сроком на два года без направления в исправительное учреждение. Артиста обвинили в приобретении 1,9609 грамма гашиша и 0,0375 грамма амфетамина. В суде он полностью признал свою вину и раскаялся за содеянное.
Тима Белорусских (настоящее имя — Тимофей Морозов) — певец из Белоруссии, начавший сольную карьеру четыре года назад. Среди наиболее известных песен артиста — «Мокрые кроссы» и «Незабудка».
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