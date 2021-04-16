Россиянин стал заложником китайской "Фабрики звезд"

Как пишет «Рен ТВ», 27-летний юноша попал в проект случайно, согласившись на предложение поработать переводчиком двоих из 90 участников. Однако продюсеры предложили проживающему в Китае россиянину остаться в проекте, и теперь жесткие условия контракта не дают ему покинуть лагерь на острове Хайнань без большого штрафа.

Иванов взял себе Лелуш по имени персонажа аниме «Код Гиасс. Восставший Лелуш». Он предполагал, что его скоро выгонят, однако ни нарочито фальшивое исполнение, ни безэмоциональное лицо не помогают ему вылететь с проекта. У Влада очень много фанатов, которые голосуют за него несмотря на то, что он не скрывает желания уехать домой.