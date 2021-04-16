“Маленький Мук”: Гном Гномыча затравили за прическу

«Нет-нет, я не подстригся, а сделал хвостик для того, чтобы ничего не мешало мне немного поработать с маэстро и тренером Рафаэлем Арутюняном», - гласит подпись к снимку.
«Когда же ты пострижешься??!» - поинтересовалась tstyanarasulov.
«Надо бы и подстричься. Маленький Мук», - считает khvostova27.
«Если волосы мешают, то, может, стоит сделать другую стрижку? Более удобную и покороче», - дала совет anna_shteinfeld.
«Саша, ну подстригитесь уже, наконец!!!!! Вам понравится. Сколько уже можно ходить с этой провинциальной прической?» - спросила gridasova13.