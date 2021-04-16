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“Маленький Мук”: Гном Гномыча затравили за прическу

Елена Прошина
1 час назад
Пользователи Instagram посоветовали сыну продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саше (Гном Гномыч) подстричься и перестать ходить «с провинциальной прической».
“Маленький Мук”: Гном Гномыча затравили за прическу
Фото: InstagramInstagram
Плющенко-младший на фото с своем аккаунте в Instagram предстал перед поклонниками с волосами, собранными в хвост.
«Нет-нет, я не подстригся, а сделал хвостик для того, чтобы ничего не мешало мне немного поработать с маэстро и тренером Рафаэлем Арутюняном», - гласит подпись к снимку.
В комментариях к записи пользователи соцсети посоветовали мальчику подстричь волосы.
«Когда же ты пострижешься??!» - поинтересовалась tstyanarasulov.
«Надо бы и подстричься. Маленький Мук», - считает khvostova27.
«Если волосы мешают, то, может, стоит сделать другую стрижку? Более удобную и покороче», - дала совет anna_shteinfeld.
«Саша, ну подстригитесь уже, наконец!!!!! Вам понравится. Сколько уже можно ходить с этой провинциальной прической?» - спросила gridasova13.
Как писал «Рамблер», в апреле 2019 года Яна Рудковская рассказала, что ее сын принял участие в 33-х шоу за три недели. Она заверяла, что не навязывала сыну фигурное катание, он сам выбрал этот вид спорта и получил около десяти миллионов рублей благодаря рекламным контрактам. Мальчик сам зарабатывает себе на няню, водителя и игрушки, а однажды подарил своей маме чемодан Louis Vuitton.
Шоу-бизнес,Рафаэль Арутюнян,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,Louis Vuitton,
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