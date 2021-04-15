Прохор Шаляпин резко отозвался о Дробыше

Скандально известный финалист проекта «Фабрика звезд» Прохор Шаляпин решился поделиться тем, как у него не очень заладились отношения с продюсером Виктором Дробышем

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По словам Шаляпина, продюсер обычно очень мило с ним разговаривает при встречах и не подает виду, что ему что-то не нравится. А вот за глаза отзывается о нем достаточно резко и вообще не прочь полить Прохора грязью. Из-за этого Шаляпин старается как можно реже пересекаться с Дробышем и обходить его стороной.

«Ну, сказал бы просто, что за Прохора не занесли бабки! С ним бесполезно разговаривать — у Виктора Яковлевича своя правда, у меня — своя»

Но Шаляпин говорит, что совершенно не ориентируется на мнение известного композитора. Он, несмотря на всю критику, уверен в себе как в полностью состоявшемся артисте, который смог прийти к настоящей славе только своими силами. И добавляет, что никаких других конфликтов с участниками «Фабрики звезд» у него никогда не было.