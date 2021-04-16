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Скопинский маньяк рассказал о наказании из-за Собчак

Елена Прошина
1 час назад
Скопинский маньяк Виктор Мохов рассказал, что ему назначили штраф «из-за Ксении Собчак». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Скопинский маньяк рассказал о наказании из-за Собчак
Фото: © Криминальная Россия/YouTube© Криминальная Россия/YouTube
Полиция просила суд ужесточить меры административного надзора в отношении Мохова, в частности, ограничить его общение с журналистами, в интернете, посещение кафе и баров. Ранее он был оштрафован за несоблюдение административного надзора на 1 200 рублей
Суд частично удовлетворил иск полиции, обязав его являться в отдел полиции для регистрации четыре раза в месяц. В остальном отказали.
«Он (суд) без моего присутствия. Мне сказали, чтобы я не ходил. «Мне из-за Ксении Собчак нарушение записали. И штраф, и нарушение», - рассказал Мохов журналистам.
Как писал «Рамблер», 70-летний Мохов вышел на свободу в марте 2020 года.
В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.
В документальном фильме Ксении Собчак Мохов рассуждал о том, как сложилась судьба его пленниц. Он отметил, что одна из них от него «родила и больше не рожает».
«Надо опять мне заняться ею», - заявил он.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил следователям провести проверку заявлений Мохова.
Шоу-бизнес,Виктор Мохов,Ксения Собчак,Александр Бастрыкин,СКР,
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