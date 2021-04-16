Скопинский маньяк рассказал о наказании из-за Собчак

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Полиция просила суд ужесточить меры административного надзора в отношении Мохова, в частности, ограничить его общение с журналистами, в интернете, посещение кафе и баров. Ранее он был оштрафован за несоблюдение административного надзора на 1 200 рублей

Суд частично удовлетворил иск полиции, обязав его являться в отдел полиции для регистрации четыре раза в месяц. В остальном отказали.

«Он (суд) без моего присутствия. Мне сказали, чтобы я не ходил. «Мне из-за Ксении Собчак нарушение записали. И штраф, и нарушение», - рассказал Мохов журналистам.

Как писал «Рамблер», 70-летний Мохов вышел на свободу в марте 2020 года.

В 2000 году он похитил двух девушек 14 и 17 лет, держал их в подвале, насиловал, избивал и морил голодом. Одна из них родила двоих детей (младенцев Мохов подбросил в подъезды жилых домов). Мохова арестовали в 2004 году и приговорили к 16 годам и десяти месяцам лишения свободы.

В документальном фильме Ксении Собчак Мохов рассуждал о том, как сложилась судьба его пленниц. Он отметил, что одна из них от него «родила и больше не рожает».