В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Ношу прекрасное внутри»: Горбань объявила о своей беременности

Елена Прошина
1 час назад
Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань рассказала в Instagram, что ждет второго ребенка.
Горбань объявила о своей беременности
Фото: InstagramInstagram
«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь Я действительно ношу прекрасное внутри себя!» - призналась Горбань.
Свой пост она проиллюстрировала обложкой журнала, на которой предстала перед поклонниками с заметно округлившимся животом.
В комментариях к записи пользователи соцсети порадовались за актрису и пожелали ей счастья.
«Поздравляю! Безграничного счастья, любви и гармонии в вашей семье», - написала s_adele_10.
«Ого! Здорово! Так рада за вас. Желаю вам благополучно выносить ребеночка и родить», - заявила alena.fro73.
«Рамблер» писал, что ранее Мария Горбань неожиданно для своих поклонников выложила в соцсети фотографии рук с обручальными кольцами, букетом невесты и краем белоснежного наряда. Оказалось, что таким образом артистка и ее муж Кирилл Зоткин отметили юбилей помолвки.
«Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд – это ненормально, я была убита горем несколько дней», - пожаловалась Мария Максакова.
Певица призналась, что подарила бы квартиру детям, но они оказались в заложниках у своего отца. И подчеркнула, что ее бывший муж, который, по ее мнению, «сказочно богат», ничего не сделал, чтобы обеспечить детей недвижимостью.
«Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс. То есть, меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками — пожалуйста», - констатировала она.
Шоу-бизнес,Мария Горбань,Мария Максакова-Игенбергс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители