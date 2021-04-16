Горбань объявила о своей беременности

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«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь Я действительно ношу прекрасное внутри себя!» - призналась Горбань.

Свой пост она проиллюстрировала обложкой журнала, на которой предстала перед поклонниками с заметно округлившимся животом.

В комментариях к записи пользователи соцсети порадовались за актрису и пожелали ей счастья.

«Поздравляю! Безграничного счастья, любви и гармонии в вашей семье», - написала s_adele_10.

«Ого! Здорово! Так рада за вас. Желаю вам благополучно выносить ребеночка и родить», - заявила alena.fro73.

«Рамблер» писал, что ранее Мария Горбань неожиданно для своих поклонников выложила в соцсети фотографии рук с обручальными кольцами, букетом невесты и краем белоснежного наряда. Оказалось, что таким образом артистка и ее муж Кирилл Зоткин отметили юбилей помолвки.

«Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд – это ненормально, я была убита горем несколько дней», - пожаловалась Мария Максакова.

Певица призналась, что подарила бы квартиру детям, но они оказались в заложниках у своего отца. И подчеркнула, что ее бывший муж, который, по ее мнению, «сказочно богат», ничего не сделал, чтобы обеспечить детей недвижимостью.