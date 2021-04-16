Горбань объявила о своей беременности

«Это волнительно и очень долгожданно. Ничего от вас не скроешь Я действительно ношу прекрасное внутри себя!» - призналась Горбань.
«Поздравляю! Безграничного счастья, любви и гармонии в вашей семье», - написала s_adele_10.
«Ого! Здорово! Так рада за вас. Желаю вам благополучно выносить ребеночка и родить», - заявила alena.fro73.
«Это вымогательство чистой воды. Плюс сейчас своими поступками Тюрин навсегда разрушает мои отношения с Ильей и Люсей. Когда дети подают на мать в суд – это ненормально, я была убита горем несколько дней», - пожаловалась Мария Максакова.
«Пять лет назад он забрал у меня Люду и Илью. За это время он не оформил на них ни счетов, ни квадратных метров, ничего. Они просто у него живут, едят. При этом мне невозможно повлиять на их воспитательный процесс. То есть, меня дети видеть как бы не хотят, а мою недвижимость прибрать их руками — пожалуйста», - констатировала она.