Соседов отказался поздравлять Пугачеву

Сергей Соседов и раньше высказывался об Алле Пугачевой не самым лучшим образом. Если раньше он был самым преданным ее поклонником, то сейчас он в ней разочаровался. Соседов убежден, что сейчас Примадонна интересна лишь благодаря своему имени, которое заработала много лет назад. Критик считает, что нынешняя популярность Пугачевой создана искусственно, так как настоящих поклонников у нее осталось очень мало.