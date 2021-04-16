Соседов отказался поздравлять Пугачеву

«Совершенно ничего не хочу сказать. Никаких поздравлений. Для меня это никакое не событие. Для узкого круга почитателей, возможно, да, но не для меня», - резко заявил музыкальный критик.
«Это было в прошлом. Когда-то все было, но сейчас уже прошло. Ей было много воздано в свое время. Сейчас уже нет ничего. Пусть она приглашает свой узкий круг людей, как все мы зовем на свои дни рождения друзей и близких. Пусть отмечают, желают и так далее. Это раздувают СМИ», - высказался Сергей Соседов в разговоре с РИА ФАН.