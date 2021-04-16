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«Для меня это никакое не событие»: Соседов отказался поздравлять Пугачеву

Экспресс газетаиещё 2
8 минут назад
Критик считает, что слава Примадонны давно прошла
Соседов отказался поздравлять Пугачеву
Фото: Ларисы КудрявцевойЛарисы Кудрявцевой
Накануне, 15 апреля, Алла Пугачева отмечала день рождения. Примадонну российский эстрады поздравляли многочисленные поклонники, коллеги и друзья. А вот музыкальный критик Сергей Соседов не понимает этого всеобщего ажиотажа, связанного с праздником Примадонны. По его мнению, от былой популярности артистки не осталось и следа. Поздравлять Пугачеву Соседов категорически отказался.
«Совершенно ничего не хочу сказать. Никаких поздравлений. Для меня это никакое не событие. Для узкого круга почитателей, возможно, да, но не для меня», - резко заявил музыкальный критик.
Сергей Соседов и раньше высказывался об Алле Пугачевой не самым лучшим образом. Если раньше он был самым преданным ее поклонником, то сейчас он в ней разочаровался. Соседов убежден, что сейчас Примадонна интересна лишь благодаря своему имени, которое заработала много лет назад. Критик считает, что нынешняя популярность Пугачевой создана искусственно, так как настоящих поклонников у нее осталось очень мало.
«Это было в прошлом. Когда-то все было, но сейчас уже прошло. Ей было много воздано в свое время. Сейчас уже нет ничего. Пусть она приглашает свой узкий круг людей, как все мы зовем на свои дни рождения друзей и близких. Пусть отмечают, желают и так далее. Это раздувают СМИ», - высказался Сергей Соседов в разговоре с РИА ФАН.
Шоу-бизнес,Сергей Соседов,Алла Пугачева,РИА ФАН,
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