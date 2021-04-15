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Певица Манижа пожаловалась на сексуальные домогательства

Вероника Полынина
15 минут назад
Представительница России на конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа рассказала о пережитых домогательствах.
Певица Манижа пожаловалась на сексуальные домогательства
Фото: ТАССТАСС
По словам Манижы, впервые она столкнулась с домогательствами в 15-летнем возрасте. Она ехала в переполненном транспорте в час-пик и вдруг почувствовала, как ее трогают за гениталии.
«В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась», - рассказала исполнительница в Youtube-шоу «Алена, блин!».
По словам Манижи, причину своего страха она поняла гораздо позже. Она боялась общественного осуждения.
«Это настолько живет в нашей голове... Если ты скажешь, что тебя домогались, тебя за это еще и осудят: мол, что ты юбку такую короткую надела, правильно, что домогаются», - подчеркнула она.
Она отметила, что чувствовала себя отвратительно, потому что не могла никому рассказать о произошедшим.
Снова столкнувшись с харрасментом через много лет, Манижа не испугалась и дала обидчику отпор: оттолкнула его так, что он в ужасе вылетел из вагона.
Как сообщал «Рамблер», ранее о пережитых домогательствах рассказал актер Никита Ефремов.
Шоу-бизнес,Никита Ефремов,Федеральная налоговая служба,Россия,
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