Певица Манижа пожаловалась на сексуальные домогательства

Представительница России на конкурсе «Евровидение-2021» певица Манижа рассказала о пережитых домогательствах.

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По словам Манижы, впервые она столкнулась с домогательствами в 15-летнем возрасте. Она ехала в переполненном транспорте в час-пик и вдруг почувствовала, как ее трогают за гениталии.

«В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась», - рассказала исполнительница в Youtube-шоу «Алена, блин!».

По словам Манижи, причину своего страха она поняла гораздо позже. Она боялась общественного осуждения.

«Это настолько живет в нашей голове... Если ты скажешь, что тебя домогались, тебя за это еще и осудят: мол, что ты юбку такую короткую надела, правильно, что домогаются», - подчеркнула она.

Она отметила, что чувствовала себя отвратительно, потому что не могла никому рассказать о произошедшим.

Снова столкнувшись с харрасментом через много лет, Манижа не испугалась и дала обидчику отпор: оттолкнула его так, что он в ужасе вылетел из вагона.