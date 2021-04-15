Алла Пугачева празднует 72-й день рождения

Звезде на некоторых фотографиях в Инстаграме дают 30 лет. А на видео и снимках, где ей действительно 30, Пугачева выглядит старше. Ранее звезда была полной, что давало ей лишних лет. Теперь с этим нет вопросов. Алла Борисовна избавилась от лишних килограммов и избавилась от нескольких десятков лет.