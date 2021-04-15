Алла Пугачева празднует 72-й день рождения

Легендарной Алле Пугачевой
исполнилось 72 года. Артистке повезло: она не выглядит как типичная российская пенсионерка. Возможности позволяют Примадонне пользоваться услугами лучших косметологов, пластических хирургов и диетологов. Артистка одевается в дизайнерскую одежду, ловко скрывая недостатки фигуры.
Звезде на некоторых фотографиях в Инстаграме дают 30 лет. А на видео и снимках, где ей действительно 30, Пугачева выглядит старше. Ранее звезда была полной, что давало ей лишних лет. Теперь с этим нет вопросов. Алла Борисовна избавилась от лишних килограммов и избавилась от нескольких десятков лет.
Пугачеву поздравляет вся страна. Отмечать день рождения Алла Борисовна будет в кругу семьи. Все близкие ее уже поздравили. Максим Галкин
показал в своем Инстаграме, как он с детьми преподносит цветы и торт Пугачевой.
Певица благодарит мужа и детей. Комментаторы под постом Галкина желают Пугачевой долголетия. Интернет-пользователи восхищаются артисткой и надеются, что она возобновит концертную деятельность.
Сама Алла Борисовна в своем Инстаграме давно не появлялась. Ей желают счастья и здоровья под старыми публикациями. Зато на фан-страницах звезды сегодня более, чем активно.