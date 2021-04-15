С днем рождения, любимая, написал Галкин на своей странице в Instagram.

Сообщается также, что дети поздравили маму по-своему. Гарри прочел стихотворение и вручил рисунок. Лиза тоже прочитала стихотворение и подарила самодельную открытку.

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, хотя встречаться начали, по словам певицы, еще в 2001. Это первый брак для пародиста и пятый — для артистки.