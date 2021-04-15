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Галкин показал, какой сюрприз устроил Пугачевой на день рождения

Ura.Ruиещё 1
58 минут назад
Певице Алле Пугачевой 15 апреля исполнилось 72 года. На день рождения ее супруг, пародист и телеведущий Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой устроили ей сюрприз в виде букетов цветов и торта.
С днем рождения, любимая, написал Галкин на своей странице в Instagram.
«Уже с утра, перед школой, дети с отцом ждали ее в гостиной, чтобы вручить подарки. Близнецы очень ждали звездную мать, стоя с охапками цветов в руках. Когда Примадонна вошла и увидела заготовленный торт со свечами и мужа с детьми, она с трудом сдержала слезы», — приводит подробности события «Пятый канал».
Сообщается также, что дети поздравили маму по-своему. Гарри прочел стихотворение и вручил рисунок. Лиза тоже прочитала стихотворение и подарила самодельную открытку.
Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, хотя встречаться начали, по словам певицы, еще в 2001. Это первый брак для пародиста и пятый — для артистки.
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