Шоу «Последний герой» назвали проклятым

Life рассказал о «мистификациях» вокруг шоу «Последний герой»: зрители насчитали девять смертей среди его участников и сочли проект проклятым. Количество преждевременных уходов из жизни в «Последнем герое» сравнимо с персональным кладбищем «Дома-2», хотя в «Доме» было несколько тысяч участников, а в «Герое» - всего пара сотен.

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На 41-м году жизни скончался один из самых ярких участников второго сезона Сергей Сакин. Он ухаживал за Анной Модестовой, после съёмок они поженились. В ноябре 2017 года его тело нашли недалеко от Мышкина, судмедэксперты пришли к выводу, что он замерз насмерть.

Непростой оказалась и судьба победительницы четвёртого сезона Яны Волковой, отдавшей выигрыш приюту для бездомных животных. Волковой поставили смертельный диагноз, но она продолжила жить активной жизнью - отправилась в Донбасс вместе с «Ночными волками» и начала помогать детям, оставшимся без родителей. В 2018-м она скончалась в одной из луганских больниц.

Как писал «Рамблер», ранее интернет-пользователи обсудили клип Децла на инструментальный трек Inferno. Видео было опубликовано после смерти музыканта, и поклонники решили, что рэпер оставил для них послание.

В клипе появляются молодые люди, которые перемещаются по городу в небольшом фургоне и на скейтах, снимают на телефоны разные объекты, что-то прячут, а также проводят некие опыты в лаборатории.

Пользователи решили, что герои клипа спрятали в разных местах «закладки» с чаем, который производил сам музыкант. В комментариях поклонники Децла отметили, что он оставил после себя слишком много загадок.