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Спасла от депрессии: Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной

Вероника Полынина
14 минут назад
Молодая танцовщица помогла Михаилу Шуфутинскому пережить смерть жены. Об этом шансонье рассказал Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».
Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Маргарита Шуфутинская скоропостижно скончалась в 2015 году. Певец тяжело переживал смерть любимой супруги, вместе с которой прожил 35 лет.
От затянувшейся депрессии Шуфутинского спасла молодая танцовщица Светлана Уразова, работавшая в его коллективе. Светлана давно поняла, что неравнодушна к королю шансона, но не показывала своих чувств.
Михаил стал ухаживать за Светланой, окружил ее заботой и баловал дорогими подарками. Сейчас Светлана – полноправная хозяйка в особняке Шуфутинского и его муза.
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«Света потакает мне во всем. И мне это очень нравится», - признался шансонье, его слова приводит «Телепрограмма».
Под влиянием новой любви Шуфутинский сильно изменился: стал вести здоровый образ жизни, похудел, с радостью выходит на сцену.
Как сообщал «Рамблер», в январе МИД Литвы назвал концерты Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды», после чего музыкантов в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.
Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Филипп Киркоров,Лера Кудрявцева,МИД,
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