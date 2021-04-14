Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной

Михаил стал ухаживать за Светланой, окружил ее заботой и баловал дорогими подарками. Сейчас Светлана – полноправная хозяйка в особняке Шуфутинского и его муза.
.
«Света потакает мне во всем. И мне это очень нравится», - признался шансонье, его слова приводит «Телепрограмма».
Под влиянием новой любви Шуфутинский сильно изменился: стал вести здоровый образ жизни, похудел, с радостью выходит на сцену.
Как сообщал «Рамблер», в январе МИД Литвы назвал концерты Михаила Шуфутинского и Филиппа Киркорова инструментом «мягкой российской политической пропаганды», после чего музыкантов в список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.