Шуфутинский рассказал о молодой возлюбленной

Фото: РИА Новости РИА Новости

Маргарита Шуфутинская скоропостижно скончалась в 2015 году. Певец тяжело переживал смерть любимой супруги, вместе с которой прожил 35 лет.

От затянувшейся депрессии Шуфутинского спасла молодая танцовщица Светлана Уразова, работавшая в его коллективе. Светлана давно поняла, что неравнодушна к королю шансона, но не показывала своих чувств.

Михаил стал ухаживать за Светланой, окружил ее заботой и баловал дорогими подарками. Сейчас Светлана – полноправная хозяйка в особняке Шуфутинского и его муза.

.

«Света потакает мне во всем. И мне это очень нравится», - признался шансонье, его слова приводит «Телепрограмма».

Под влиянием новой любви Шуфутинский сильно изменился: стал вести здоровый образ жизни, похудел, с радостью выходит на сцену.