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Рэпер Yung Trappa потерял зубы, врезавшись на кроссовере в пикап

Daily Stormиещё 1
1 час назад
Известный российский рэпер Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Он находился за рулем машины каршеринга и врезался в пикап. В результате инцидента музыкант, который в феврале вышел из тюрьмы, выбил зубы. Его госпитализировали, а арендованный автомобиль оказался сильно поврежден.
Рэпер Yung Trappa, как пишет «Фонтанка», получил перелом челюсти и сотрясение мозга. Инцидент произошел на Васильевском острове. На видео Ширяева спрашивают, трезвый ли он, тот отвечает утвердительно. Автор видео также сообщает, что уже вызвал скорую.
Yung Trappa в феврале 2021 года вышел из тюрьмы, где провел 5,5 года за сбыт наркотиков. Ширяева называли одним из важнейших артистов российской трэп-сцены, но его популярность возросла именно за годы, проведенные в заключении. Одним из поклонников рэпера считается эпатажный музыкант Моргенштерн. Вместе они записали несколько треков.
В Москве вечером 3 апреля столкнулись автомобили такси и каршеринга, сообщил столичный департамент транспорта. По предварительным данным, в результате ДТП погибли два человека. Авария произошла на территории Донского района Южного административного округа Москвы возле дома 10 по улице Орджоникидзе. Как уточнял телеканал «360», машина каршеринга на большой скорости пыталась скрыться от полиции.
3 апреля глава ГИБДД Михаил Черников в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что число смертей в результате ДТП с участием такси в России выросло на 20%. По его словам, такая статистика — повод для анализа профессиональной подготовки водителей и организации пассажирских перевозок. Черников также отметил, что в Москве около 30% машин в автомобильном потоке — это такси.
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