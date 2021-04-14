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Кудрявцева празднует победу над Андреем Разиным

Вероника Полынина
14 минут назад
Телеведущая Лера Кудрявцева выиграла суд у продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и издания «Аргументы недели». Об этом она сообщила в Instagram.
300 тыс рублей выплатит Андрей Разин Лере Кудрявцевой
Фото: InstagramInstagram
«Вчера Тверской районный суд удовлетворил иск Леры Кудрявцевой к сетевому изданию «Аргументы недели» и А.А. Разину. Негативные сведения о Лере Кудрявцевой, распространенные в интервью с продюсером «Ласковый май», признаны не соответствующими действительности», - говорится в сообщении телеведущей.
Суд обязал проигравшую сторону выплатить Кудрявцевой компенсацию морального вреда – 300 тысяч рублей должен выплатить Разин, 100 тысяч рублей – опубликовавшее его слова издание.
Кудрявцева поблагодарила адвоката Екатерину Гордон, представлявшую ее интересы в суде.
«Бро! спасибо тебе моя дорогая!!! Ты всегда за правду и справедливость, боец, подруга, офигенный юрист и просто умница!!!» - написала телеведущая.
В свою очередь, Андрей Разин заявил в Instagram, что не знает ни о каком решении суда. По его словам, решение «вынесли втихаря». Продюсер уверен, что вышестоящие инстанции отменят его, как и все предыдущие решения, вынесенные без его участия.
По словам Разина, праздновать победу Кудрявцевой и Гордон пока рано.
Как писал «Рамблер», судебное разбирательство началось после интервью Разина, в котором он обвинил Кудрявцеву, в частности, в том, что она вела распутный образ жизни в юности, познакомилась с первым мужем барабанщиком Сергеем Ленюком, когда тот вызвал проститутку, и бросила сына Жана в родильном доме.
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