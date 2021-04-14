300 тыс рублей выплатит Андрей Разин Лере Кудрявцевой

В свою очередь, Андрей Разин заявил
в Instagram, что не знает ни о каком решении суда. По его словам, решение «вынесли втихаря». Продюсер уверен, что вышестоящие инстанции отменят его, как и все предыдущие решения, вынесенные без его участия.
Как писал «Рамблер», судебное разбирательство началось после интервью Разина, в котором он обвинил Кудрявцеву, в частности, в том, что она вела распутный образ жизни в юности, познакомилась с первым мужем барабанщиком Сергеем Ленюком, когда тот вызвал проститутку, и бросила сына Жана в родильном доме.