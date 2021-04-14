Звезда «Холостяка» признался в гомосексуальности

Участник «Холостяка» добавил, что нервничает из-за каминг-аута, но в то же время чувствует облегчение. Более того, он даже гордится своей гомосексуальностью. Мужчина также попросил прощение у девушек, которые пришли на реалити-шоу, чтобы завоевать его сердце.