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Прокурор просит 4 года и 4 месяца колонии рэперу Гулиеву, сбившему пешеходов на Остоженке

Москва24иещё 2
32 минуты назад
Прокурор просит 4 года и 4 месяца колонии рэперу Эльмину Гулиеву, сбившему пешеходов на Остоженке. Об этом сообщает ТАСС.
Также стало известно, что потерпевшие предъявили виновнику аварии иск о возмещении вреда на 1,5 миллиона рублей.
"Потерпевшие подали исковое заявление в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей", – рассказал пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.
Обвиняемый полностью признал вину, а также согласен с исковыми требованиями пострадавших.
Рассмотрением дела занимается судья Екатерина Пахомова.21 сентября 2020 года Гулиев, находясь за рулем в состоянии наркотического опьянения, столкнулся со встречным автомобилем на улице Остоженке. После столкновения рэпер выехал на тротуар, сбив двух пешеходов. Оба они получили тяжелые травмы.
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