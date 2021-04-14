Прокурор просит 4 года и 4 месяца колонии рэперу Эльмину Гулиеву, сбившему пешеходов на Остоженке. Об этом сообщает ТАСС.

Также стало известно, что потерпевшие предъявили виновнику аварии иск о возмещении вреда на 1,5 миллиона рублей.

"Потерпевшие подали исковое заявление в рамках уголовного дела в связи с получением вреда здоровью о возмещении расходов на медпомощь, лекарства, утраченного заработка, морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей", – рассказал пресс-секретарь Хамовнического суда Москвы Ираклий Сохадзе.

Обвиняемый полностью признал вину, а также согласен с исковыми требованиями пострадавших.