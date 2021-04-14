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Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева вновь стали родителями

Вечерняя Москваиещё 12
4 часа назад
Российский певец Валерий Меладзе уже в шестой раз стал отцом. Ребенка артисту подарила его супруга Альбина Джанабаева. У пары уже есть два общих сына — 17-летний Константин и шестилетний Лука.
Меладзе и Джанабаева вновь стали родителями
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Теперь у артистов родилась девочка. Впервые о пополнении в семье Валерий Меладзе рассказал на съемках 1/8 финала КВН. Об этом сообщает Пятый канал, ссылаясь на источник.
Шоу-бизнес,Валерий Меладзе,Альбина Джанабаева,
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