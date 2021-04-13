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«Зажралась!»: Бородиной врезали за высмеивание отдыха в России

Экспресс газета
13 минут назад
38-летняя российская телеведущая Ксения Бородина решила пожаловаться на свою нелегкую долю. Звезда скандальной телестройки разместила в Инстаграме провокационный пост, который стал ее реакцией на новость о прекращении авиасообщения с Турцией. Ранее сорванный отпуск расстроил певицу Полину Гагарину, которой пришлось сдать купленные билеты и заново планировать свой летний отдых. Но Бородина пошла дальше и просто высмеяла в личном микроблоге альтернативные варианты, которые ей предлагают родная страна и дружественная Абхазия.
Бородину раскритиковали за высмеивание отдыха в России
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«Россия приостановила авиасообщение с Турцией. Сербия, Абхазия, Россия, Черное море любое российское, Карелия, Золотое кольцо вперед еще тут пишут, что Дубай летом дешёвый ага, 65 градусов самое оно, у нас весь июль распланирован в Турции, я думаю ничего не откроют, ваши мысли какие?» - пожаловалась телеведущая на испорченный решением властей отпуск.
Такая категоричность со стороны светской львицы, а также явное пренебрежение к живописным местам, где проводят свои отпуска тысячи российских семей, не очень понравились некоторым пользователям. Бородиной довольно непрозрачно намекнули на избалованность, а кое-кто из россиян даже напрямую заявил, что звезда «Дома-2» попросту «зажралась». Также Ксении напомнили об очень скромных возможностях, которые обычно и не позволяют людям даже мечтать о поездке за границу.
«С твоими деньгами хоть в космос»; «Какая трагедия. А есть люди, которые всю жизнь никуда не летали»; «В Дагестан приезжайте - горы, пейзаж, Каспийское море», - высказались комментаторы.
Ранее бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев высказался о беременности телеведущей. По его мнению, Бородина очень сильно боится потерять своего мужа бизнесмена Курбана Омарова, который, по слухам, уже несколько лет припеваючи живет на деньги своей хорошо зарабатывающей супруги. Кстати, об интересном положении Ксении рассказал ее муж, который не смог утаить новость о предстоящем пополнении в семье от одной особенно дотошной подписчицы.
Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Рустам Солнцев,Полина Гагарина,Ксения Бородина,Россия,Турция,
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