Бородину раскритиковали за высмеивание отдыха в России

Такая категоричность со стороны светской львицы, а также явное пренебрежение к живописным местам, где проводят свои отпуска тысячи российских семей, не очень понравились некоторым пользователям. Бородиной довольно непрозрачно намекнули на избалованность, а кое-кто из россиян даже напрямую заявил, что звезда «Дома-2» попросту «зажралась». Также Ксении напомнили об очень скромных возможностях, которые обычно и не позволяют людям даже мечтать о поездке за границу.