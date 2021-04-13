Бородину раскритиковали за высмеивание отдыха в России

38-летняя российская телеведущая Ксения Бородина
решила пожаловаться на свою нелегкую долю. Звезда скандальной телестройки разместила в Инстаграме провокационный пост, который стал ее реакцией на новость о прекращении авиасообщения с Турцией
. Ранее сорванный отпуск расстроил певицу Полину Гагарину
, которой пришлось сдать купленные билеты и заново планировать свой летний отдых. Но Бородина
пошла дальше и просто высмеяла в личном микроблоге альтернативные варианты, которые ей предлагают родная страна и дружественная Абхазия.