«Это мошенники»: Собчак высказалась о скандале с пуховиками

По данным издания, ранее владельца химчистки Полина Кошелева заявила, что к ним обратилась помощница Ксении Собчак Елена и попросила привести в порядок два пуховика. В качестве оплаты за работу компании была обещана реклама от Собчак в соцсетях. Однако, когда работа была выполнена, ее так и не оплатили.