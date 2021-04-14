В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

«Это мошенники»: Собчак высказалась о скандале с пуховиками

Елена Прошина
1 час назад
Телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинение в том, что не заплатила элитной химчистке за работы по приведению в порядок двух кожаных пуховиков. Об этом пишет «Собеседник».
«Это мошенники»: Собчак высказалась о скандале с пуховиками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным издания, ранее владельца химчистки Полина Кошелева заявила, что к ним обратилась помощница Ксении Собчак Елена и попросила привести в порядок два пуховика. В качестве оплаты за работу компании была обещана реклама от Собчак в соцсетях. Однако, когда работа была выполнена, ее так и не оплатили.
Кошелева подчеркнула, что располагает всеми необходимыми доказательствами, потребовала от Собчак оплатить 120 000 рублей и пригрозила обращением в суд.
В свою очередь телеведущая заявила, что с данной химчисткой ни она, ни ее представители не имели никаких дел.
«Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть», - пояснила Ксения Собчак.
Как писал «Рамблер», ранее Собчак подверглась резкой критике из-за документального фильма о скопинском маньяке Викторе Мохове. Многие зрители усомнились в этичности беседы Собчак с маньяком, а она сама объяснила, что журналисты должны «препарировать и исследовать зло».
После выхода фильма в отношении Мохова начали проводить проверки, а одна из его бывших пленниц, Екатерина Мартынова, получила государственную защиту.
Шоу-бизнес,Виктор Мохов,Екатерина Мартынова,Ксения Собчак,ИД "Собеседник",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители