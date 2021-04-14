«Это мошенники»: Собчак высказалась о скандале с пуховиками

Телеведущая Ксения Собчак
ответила на обвинение в том, что не заплатила элитной химчистке за работы по приведению в порядок двух кожаных пуховиков. Об этом пишет «Собеседник»
.
По данным издания, ранее владельца химчистки Полина Кошелева заявила, что к ним обратилась помощница Ксении Собчак Елена и попросила привести в порядок два пуховика. В качестве оплаты за работу компании была обещана реклама от Собчак в соцсетях. Однако, когда работа была выполнена, ее так и не оплатили.
Кошелева подчеркнула, что располагает всеми необходимыми доказательствами, потребовала от Собчак оплатить 120 000 рублей и пригрозила обращением в суд.
В свою очередь телеведущая заявила, что с данной химчисткой ни она, ни ее представители не имели никаких дел.
«Это мошенники, никаких документов быть не может. Все договоры на рекламу мы заключаем официально, и все документы у нас с рекламодателями есть», - пояснила Ксения Собчак.
Как писал «Рамблер», ранее Собчак подверглась резкой критике из-за документального фильма о скопинском маньяке Викторе Мохове
. Многие зрители усомнились в этичности беседы Собчак с маньяком, а она сама объяснила, что журналисты должны «препарировать и исследовать зло».
После выхода фильма в отношении Мохова начали проводить проверки, а одна из его бывших пленниц, Екатерина Мартынова
, получила государственную защиту.