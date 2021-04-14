Игорь Николаев прокомментировал смерть Борткевича

Борткевич, как сообщал «Рамблер», был вокалистом группы «Песняры», Заслуженным артистом Белорусской ССР. Сегодня певица Ирина Видова сообщила, что он скончался в возрасте 71 года.
«Большое горе. Умер дорогой мой друг, замечательный добрый человек, великолепный певец, воистину золотой и самый узнаваемый голос "Песняров". Трудно, невозможно поверить, что его нет... Тяжело терять друзей... Царствие тебе небесное, Ленечка!» — прокомментировал Николаев.
Он рассказал, что Борткевич часто бывал в его доме, дарил ему свои картины, приезжал на его концерты в Белоруссии, пел с ним во время них песню «Песняров» «Рушники».
Вчера стало известно, что актриса Серафима Холина скончалась на 98-м году жизни. Она играла в Театре-студии киноактера, озвучивала персонажей таких фильмов, как «В джазе только девушки» и «Убийство в Восточном экспрессе», но была наиболее известна как исполнительница роли ведущей показа мод в фильме «Бриллиантовая рука».