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Подарок от пилота на «Поле чудес» насторожил Леонида Якубовича

Слово и Дело
16 минут назад
Последний выпуск капитал-шоу «Поле чудес» был приурочен ко Дню космонавтики. В программе приняли участие люди, которые напрямую работают с космонавтами. Каждый из них старался подарить Леониду Якубовичу запоминающийся презент, однако не все они пришлись по вкусу несменному ведущему шоу.
«Вы зачем это сделали?»: Подарок от пилота насторожил Якубовича
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Первым право назвать букву выпало пилоту-инструктору. Мужчина рассказал, что работает в центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Ему не удалось угадать одну из букв загаданного слова, но он попросил ведущего не передавать ход другому участнику, пока в зал не вынесут подарки.
Леонид Якубович обрадовался предложению и заявил, что с сюрприза надо было начинать участие в программе. Однако трепетное ожидание быстро сменилось удивлением и даже возмущением.
«Вы зачем это сделали?» — заявил Якубович, увидев, что в студию вынесли скафандр.
Пилот пояснил, что хотел бы преподнести в подарок скафандр «Сокол».
«Я красиво одет, вы в форме. Обязательно вот надо было это принести? Вы еще сейчас скажите, чтобы я это надел, да?» — высказал ведущий.
После Леонид Якубович перевел разговор в шутку и заявил, что с первого взгляда ему мужчина показался добрым. Однако в этом случае он бы не стал так издеваться.
Ведущий «Поле чудес» заметил, что находиться в скафандре не так уж и просто. Ведь он весит 10 килограммов.
«Вы вообще понимаете, что еще минут 15 и у меня детей не будет никогда. Вы это надевали когда-нибудь?» — заявил Якубович, после чего переоделся.
Шоу-бизнес,Леонид Якубович,
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