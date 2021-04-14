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«До конца года разведутся»: Волочкова обозначила сроки окончания брака Собчак и Богомолова

Teleprogramma.proиещё 3
8 минут назад
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что брак светской львицы Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова рухнет к концу нынешнего года. Константин Богомолов и Ксения Собчак.
Волочкова предрекла скорый развод Собчак
Фото: ТАССТАСС
«До конца года, думаю, разведутся. Потому что для того, чтобы был пиар-ход, для Собчак здесь развод простой крайне необходим. Потому что уже начали забывать про эту парочку и надо чем-то привлечь внимание».
Как отметила Волочкова, эти отношения звезд с самого начала были не больше, чем обычный фейк. Особенно танцовщица в шоке от катафалков на свадьбе звезд, которые сама она называет обычной и очень дешевой показухой. При этом балерина вовсе не исключает, что в будущем, которое совсем недалеко, Собчак и Богомолов поедут разводиться также на катафалке, сообщает радио «Комсомольская правда».
Шоу-бизнес,Ксения Собчак,Константин Богомолов,Анастасия Волочкова,Комсомольская правда,
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