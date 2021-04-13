"Его подставили": Шурыгина рассказала правду о своем насильнике

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В 2016 году, как сообщал «Рамблер», суд признал совершеннолетнего Семенова виновным в изнасиловании на тот момент несовершеннолетней Шурыгиной и приговорил к восьми годам колонии строго режима. Позднее приговор был смягчен до трех лет и трех месяцев колонии общего режима . В январе 2018-го Семенов был освобожден из тюрьмы условно-досрочно.

Недавно Шурыгина в своих социальных сетях рассказала, что в день изнасилования выпила полбутылки водки и стала овощем, а менее симпатичные участницы той вечеринки сказали Семенову, что она легкодоступна.

«Эти бабы просто его подставили», — заявила Шурыгина.

Она сообщила, что никогда не называла Семенова маньяком, не винила его в том, что он ее убивал, в день изнасилования между ними возникла симпатия, однако она не хотела заниматься с ним сексом, но он заставил ее.

Также Шурыгина рассказала, что изначально не хотела писать заявление в полицию, однако ее родители настояли на этом, и она благодарна им за это.