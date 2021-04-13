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"Его подставили": Шурыгина рассказала правду о своем насильнике

Артём Кульша
1 час назад
Насильник Дианы Шурыгиной Сергей Семенов был подставлен. Об этом, как сообщает «Собеседник», она заявила сама.
"Его подставили": Шурыгина рассказала правду о своем насильнике
Фото: соцсетисоцсети
В 2016 году, как сообщал «Рамблер», суд признал совершеннолетнего Семенова виновным в изнасиловании на тот момент несовершеннолетней Шурыгиной и приговорил к восьми годам колонии строго режима. Позднее приговор был смягчен до трех лет и трех месяцев колонии общего режима. В январе 2018-го Семенов был освобожден из тюрьмы условно-досрочно.
Недавно Шурыгина в своих социальных сетях рассказала, что в день изнасилования выпила полбутылки водки и стала овощем, а менее симпатичные участницы той вечеринки сказали Семенову, что она легкодоступна.
«Эти бабы просто его подставили», — заявила Шурыгина.
Она сообщила, что никогда не называла Семенова маньяком, не винила его в том, что он ее убивал, в день изнасилования между ними возникла симпатия, однако она не хотела заниматься с ним сексом, но он заставил ее.
Также Шурыгина рассказала, что изначально не хотела писать заявление в полицию, однако ее родители настояли на этом, и она благодарна им за это.
«Пройдя через всю свою историю, я была в шоке, сколько девчонок не пишут заявления, и такие истории происходят вновь», — объяснила она.
Шоу-бизнес,Диана Шурыгина,Сергей Семенов,ФСИН,
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