Гагарина наотрез отказалась разговаривать с Собчак

Российская певица Полина Гагарина ответила на вопросы своих подписчиков и призналась, что телеведущая Ксения Собчак уже несколько раз звала ее на свое YouTube-шоу. Однако исполнительница неизменно отвечает отказом.

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«Собчак зовет вас на интервью?» — спросил певицу один из подписчиков.

«Да. И не раз. Но я никогда к ней не пойду», — ответила Гагарина, не уточнив при этом причину своего нежелания давать интервью Ксении.

Примечательно, что в июне 2020 года Собчак и певица Юлия Зиверт стали гостями YouTube-шоу Comment Out. Тогда в «Супер раунде» певице выпало позвонить Полине и посоветоваться с ней по поводу интервью Собчак.

Гагарина тогда дала коллеге неоднозначный совет, заявив, что идти на интервью к Собчак стоит только в том случае, если ты к этому морально готов, либо если у тебя приближается премьера, которую нужно поддержать провокационным интервью.

Также в ходе разговора Полина призналась, что Ксения уже приглашала ее на интервью, однако тогда она не говорила, что никогда не пойдет к ней.