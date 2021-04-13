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Гагарина наотрез отказалась разговаривать с Собчак

Уника Новостииещё 1
1 час назад
Российская певица Полина Гагарина ответила на вопросы своих подписчиков и призналась, что телеведущая Ксения Собчак уже несколько раз звала ее на свое YouTube-шоу. Однако исполнительница неизменно отвечает отказом.
Гагарина наотрез отказалась разговаривать с Собчак
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Собчак зовет вас на интервью?» — спросил певицу один из подписчиков.
«Да. И не раз. Но я никогда к ней не пойду», — ответила Гагарина, не уточнив при этом причину своего нежелания давать интервью Ксении.
Примечательно, что в июне 2020 года Собчак и певица Юлия Зиверт стали гостями YouTube-шоу Comment Out. Тогда в «Супер раунде» певице выпало позвонить Полине и посоветоваться с ней по поводу интервью Собчак.
Гагарина тогда дала коллеге неоднозначный совет, заявив, что идти на интервью к Собчак стоит только в том случае, если ты к этому морально готов, либо если у тебя приближается премьера, которую нужно поддержать провокационным интервью.
Также в ходе разговора Полина призналась, что Ксения уже приглашала ее на интервью, однако тогда она не говорила, что никогда не пойдет к ней.
Ранее Гагарина прокомментировала слухи о том, что под маской Змеи в популярном музыкальном шоу «Маска» скрывается именно она. Она заявила, что крайне редко сотрудничает с телеканалом, на котором идет эта программа. Также Полина добавила, что что ее не может быть как в Змее, так и в ком-либо другом.
Шоу-бизнес,Полина Гагарина,Ксения Собчак,
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