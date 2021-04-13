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Ольга Бузова отказалась дальше вести «Дом-2»

Алиса Селезнёва
1 час назад
Телеведущая Ольга Бузова не будет вести перезапущенное на «Ю» реалити-шоу «Дом-2». Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «СтарХит».
Ольга Бузова отказалась дальше вести «Дом-2»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look PressAnatoly Lomokhov/Global Look Press
Как сообщал «Рамблер», ранее канал ТНТ объявил о закрытии «Дома-2». В конце прошлого года на канале вышел последний эпизод передачи. При этом генеральный директор шоу Александр Расторгуев пообещал, что оно не закроется.
В начале апреля телеканал «Ю» объявил о заключении сделки на показ «Дома-2», ожидается, что шоу будет выходить с 19 апреля. При этом говорилось о том, что программу будут вести прежние ведущие, в том числе и Ольга Бузова.
Однако источники утверждают, что обновленный «Дом-2» выйдет без Бузовой, которая долгое время была олицетворением передачи.
«Никто из руководства ТНТ никогда не был против, чтобы она участвовала в каких-то проектах конкурентов: ни в «Ледниковом периоде» на Первом, ни в «Маске» на НТВ, ни в «Форте Боярд» на СТС, но вести «ДОМ-2» на чужом канале — уже совершенно другая ситуация», - пояснили они.
При этом инсайдеры утверждают, что Ольге Бузовой пообещали, что под нее на ТНТ сделают программу.
Шоу-бизнес,Александр Расторгуев,Ольга Бузова,StarHit,НТВ,
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