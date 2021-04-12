Суд отказал Максаковой в возврате элитного помещения

По словам источника ТАСС, данное помещение находится в деловом центре «Москва-Сити» по адресу Пресненская набережная, 8, стр. 1, между зданиями «Башня на набережной» и «Башня Империя».

Как писал «Рамблер», Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. В конце января она вернулась на родину для участия в ряде судебных заседаний, после чего вернулась на Украину.