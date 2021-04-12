Суд отказал Максаковой в возврате элитного помещения

Пресненский суд Москвы
отклонил гражданский иск Марии Максаковой
о признании недействительной доверенности, выданной ее мужу Денису Вороненкову
на право распоряжаться ее элитным нежилым помещением на Пресненской набережной в Москве. Об этом сообщает
ТАСС.
Суд отказал Максаковой в иске о признании недействительной доверенности, которая уполномочила Вороненкова «управлять и распоряжаться принадлежащим ей нежилым помещением общей площадью 189 кв. метров».
Мария Максакова намеревалась отменить сделку Вороненкова, который продал принадлежащее ей помещение за долги.
По словам источника ТАСС, данное помещение находится в деловом центре «Москва-Сити» по адресу Пресненская набережная, 8, стр. 1, между зданиями «Башня на набережной» и «Башня Империя».
Как писал «Рамблер», Мария Максакова – оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева. В конце января она вернулась на родину для участия в ряде судебных заседаний, после чего вернулась на Украину.