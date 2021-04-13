Маколей Калкин впервые стал отцом

В 2019 году Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», — написал он под постом.