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Маколей Калкин впервые стал отцом

Lenta.ruиещё 6
17 минут назад
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин впервые стал отцом. 40-летний актер и партнерша, актриса Бренда Сонг объявили о рождении сына. Об этом сообщает Esquire.
Маколей Калкин впервые стал отцом
Фото:  MIKE BLAKE / Reuters MIKE BLAKE / Reuters
Ребенок весом 3,11 килограмма появился на свет 5 апреля и получил имя Дакота Сонг Калкин в честь покойной сестры актера. «Мы очень рады», — прокомментировала радостное событие пара.
Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад.
В 2019 году Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить «Один дома». В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни. На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. «Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома"», — написал он под постом.
Калкин также известен по картинам «Добрый сынок», «Богатенький Ричи», «Моя девочка», «Клубная мания», «Спасенная», «Секс на завтрак» и «Повелитель страниц».
Шоу-бизнес,Маколей Калкин,
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