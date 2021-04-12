Ангелина Вовк бросила молодого жениха ради миллионера

78-летняя телеведущая рассказала Sobesednik.ru, кем занято ее сердце.

Уже который год поклонники Ангелины Вовк пытаются выдать ее замуж. Ангелина Михайловна часто проводит время со своим другом – историком и радиоведущим Михаилом Куницыным , так что СМИ давно уже «поженили» их.

«Пока Миша не купит мне кольцо и не вручит его на флорентийской башне, я за него замуж не пойду!» – интриговала Вовк на телевизионных ток-шоу.

Мы решили поинтересоваться, что нового в личной жизни всеми любимого диктора.

– Все-таки нам ждать вашей скорой свадьбы, Ангелина Михайловна?

– К сожалению, кандидатуры нет.

Если подыщете мне состоятельного, желательно миллионера, то я подумаю. За альфонса не пойду! – сообщила нам Вовк.

– А как же Михаил, кольца от которого вы ждали?

– Вы что? Мы друзья, работаем вместе. А то что пишут, я не знаю даже... я шучу, поддерживаю журналистов.

– Ваше сердце сейчас свободно?

– Мое сердце занято моим бывшим мужем, который умер. Трудно найти замену такому человеку, который у меня был, это нереально. Когда ты понял, что такое любовь, высокие отношения все остальное не устраивает.

Погибший отец Ангелины Вовк подает ей сигналы