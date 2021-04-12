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В День космонавтики Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами

WomanHit.ru
1 час назад
Певица считает, что если пришельцы «с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить»
Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами
Фото: InstagramInstagram
Катя Лель ранее сообщала, что наблюдала НЛО, однако сегодня, в День космонавтики, певица призналась NEWS.ru, что инопланетяне выходят с ней на связь. По словам звезды, существование пришельцев с других планет «подтверждено и проверено тысячи раз всем человечеством».
«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьёзную целительную силу, — заявила Лель. — Поэтому эти частоты, они видоизменяются и набирают всё большую частоту, для того чтобы она меняла сознание людей и исцеляла». «Понимаете, всё, что нас окружает, — это энергия, всё, что в нас есть, — это энергия, поэтому мы очень много делаем открытий для себя», — считает певица.
По словам Лель, достичь исцеляющих вибраций ей помогли посланцы из космоса. При этом Катя отметила, что пришельцев не боится, потому что если мыслить «позитивно и с добром», то и мир ответит тем же.
«Почему я должна быть против? Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесёшь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — заявила Лель.
А на вопрос, каким образом у неё осуществлялся контакт с пришельцами, звезда ответила, что это происходит постоянно «и в физическом, и в астральном мире, когда они захотят».
Шоу-бизнес,Катя Лель,
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