Катя Лель рассказала о контакте с инопланетянами

Певица считает, что если пришельцы «с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить»

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Катя Лель ранее сообщала, что наблюдала НЛО, однако сегодня, в День космонавтики, певица призналась NEWS.ru , что инопланетяне выходят с ней на связь. По словам звезды, существование пришельцев с других планет «подтверждено и проверено тысячи раз всем человечеством».

«Происходит процесс видоизменения частот в вибрациях голосовых связок. Совсем недавно мы выпустили альбом исцеляющих мантр с духовным лидером известным из Америки, и эти мантры несут серьёзную целительную силу, — заявила Лель. — Поэтому эти частоты, они видоизменяются и набирают всё большую частоту, для того чтобы она меняла сознание людей и исцеляла». «Понимаете, всё, что нас окружает, — это энергия, всё, что в нас есть, — это энергия, поэтому мы очень много делаем открытий для себя», — считает певица.

По словам Лель, достичь исцеляющих вибраций ей помогли посланцы из космоса. При этом Катя отметила, что пришельцев не боится, потому что если мыслить «позитивно и с добром», то и мир ответит тем же.

«Почему я должна быть против? Это моя жизнь, это высшие силы света, добрые вибрации, если они с тобой контактируют, то они хотят тебя чем-то наделить, и ты понесёшь это дальше во благо людям, если ты достоин этого», — заявила Лель.