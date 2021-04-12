Певица Manizha (Манижа Сангин) раскрыла смысл песни, с которой представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение». Её слова приводит The Guardian.

По словам артистки, саркастичная лирика песни Russian Woman родилась из общения с людьми, которые считают важным высказывать своё «авторитетное» мнение. В частности, эти люди нередко советовали Маниже похудеть или задавали бестактные вопросы. К примеру, многие интересуются, почему у исполнительницы ещё нет детей, хотя ей уже больше 30 лет.

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"Мы знаем, что подобные слова могу травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери", — поделилась девушка.

Она также отметила, что в тексте песни содержатся намёки на более тяжёлые переживания. К примеру, в строчке: «Но сломанной family не сломать меня».

Следственный комитет России (СКР) получил обращение с просьбой проверить песню певицы Manizha (настоящее имя — Манижа Сангин). Об этом сообщает РИА Новости.

К главе ведомства Александру Бастрыкину обратилась редакция газеты «Ветеранские вести». Там посчитали сценический номер артистки на песню Russian Woman оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие в России. СКР рассмотрит обращение «в установленном порядке».

В среду, 17 марта, издание опубликовало на своем сайте «комплексное заключение экспертов» по выступлению певицы. В исследовании указали, что «сценический номер направлен на возбуждение межнациональной розни, ненависти и вражды, с одной стороны, между русскими и представителями среднеазиатских народов, а с другой стороны — между русскими и евреями».

Певица Манижа Сангин (Manizha) в интервью телеведущей Ксении Собчак в передаче «Док-ток» пожаловалась на интернет-травлю, развернувшуюся после того, как она прошла национальный отбор на международный песенный конкурс «Евровидение».

По словам Манижи, ей выдвигали обвинения в оскорблении чувств.

«Когда я прочитала первую волну хейтерских комментариев, я искренне не понимала, что я сделала людям плохого», — призналась певица.

Артистка не скрывает, что негативные комментарии ее ранят, пускай она и считает хейтерские выпады частью жизни публичных людей.

Певица таджикского происхождения пожаловалась на волну критики после победы на российском голосовании среди претендентов на поездку на «Евровидение».

«Я не зря называю себя русской женщиной. Я имею на это право», — сказала артистка в интервью британской газете The Guardian.

По словам Manizha, она научилась справляться с потоком оскорблений в интернете. Певица отметила, что если бы она сломалась из-за своих ненавистников и проявила слабость, это доказало бы их правоту.

Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о процедуре выбора участника и песни.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?» — цитирует «Интерфакс» Матвиенко, высказавшуюся на заседании Совета Федерации. «Как-то все очень странно, мягко говоря», — оценила спикер результат голосования зрителей.