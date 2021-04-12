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«Нос и скулы все больше деформируются»: Алиса Аршавина вернулась из больницы домой

Экспресс газетаиещё 1
13 минут назад
Последний год выдался весьма тяжелым для Алисы Аршавиной. Она узнала о своем редком аутоиммунном заболевании, в результате которого у нее начался некроз. Алиса уже успела перенести операцию, долгое время провела в больнице, где даже какое-то время находилась в искусственной коме.
Появились пролежни: экс-жена Аршавина вернулась из больницы
Фото: InstagramInstagram
А еще Аршавина перенесла перитонит и сепсис, подхватила коронавирус. Несмотря на кучу страшных диагнозов, Алиса приняла решение покинуть больницу. Аршавина признается, что чувствует себя очень слабой и с трудом передвигается. Пока она лежала в коме, у нее появились пролежни, которые доставляют массу неудобств.
«Они заживают, но долго из-за сепсиса. Я еще умудряюсь возить детей в садик и в школу, несмотря на адскую боль в кроссовке. Ну хоть шов почти не болит, бандаж можно не носить. В ближайшее время сдам кровь и биопсию на пролежень, при правильном режиме восстановление займет от шести до восьми месяцев», — рассказала Аршавина «СтарХиту».
Алиса также призналась, что ей даже страшно лишний раз показываться на глаза детям, так как она не хочет их пугать. Аршавина с сожалением отмечает, что в ближайшее время она даже не сможет сделать пластическую операцию, чтобы исправить изменения своего лица.
«Нос и скулы все больше деформируются, это очень удручает. А до пластики еще далеко, так как плохие анализы и в принципе самочувствие. Слабость, астения... Нога, живот, лицо — куда ни глянь, везде прилипли тяжелые и долгие болезни», - признается Алиса.
Шоу-бизнес,Алиса Аршавина,StarHit,
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