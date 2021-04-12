Появились пролежни: экс-жена Аршавина вернулась из больницы

А еще Аршавина перенесла перитонит и сепсис, подхватила коронавирус. Несмотря на кучу страшных диагнозов, Алиса приняла решение покинуть больницу. Аршавина признается, что чувствует себя очень слабой и с трудом передвигается. Пока она лежала в коме, у нее появились пролежни, которые доставляют массу неудобств.

Алиса также призналась, что ей даже страшно лишний раз показываться на глаза детям, так как она не хочет их пугать. Аршавина с сожалением отмечает, что в ближайшее время она даже не сможет сделать пластическую операцию, чтобы исправить изменения своего лица.