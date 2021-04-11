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Ивлееву остановили за превышение скорости

Газета.Ru
20 минут назад
Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила штраф от сотрудников ГИБДД за превышение скорости. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Ивлееву остановили за превышение скорости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В своем Instagram звезда опубликовала серию снимков с места происшествия.
В момент остановки сотрудниками ГИБДД Ивлеева находилась за рулем своего нового Lamborghini Aventador. После разбирательства автомобиль блогера эвакуировали.
При этом подписчики телеведущей отрицательно отреагировали на эту новость и посоветовали ей быть аккуратнее на дорогах.
Ранее стало известно, что Ивлеева оштрафована более чем на 164 тыс. руб. из-за нарушений ПДД.
Шоу-бизнес,Анастасия Ивлеева,ГИБДД,
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