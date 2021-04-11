Басков объяснил, почему артисту нельзя делиться переживаниями

«Свое выступление я хочу посвятить докторам, благодаря которым я стою на этой сцене и могу снова петь», - цитирует слова Шувалова teleprogramma.pro.
«Сотня всегда попадает в критическую ситуации, когда человек говорит о своих проблемах. Люди не могут оценить выступление, они погрузились в твои переживания. Никогда не надо делиться своей болью на сцене. Наша боль не имеет отношения к нашей артистической жизни. На будущее, мало ли, никогда не говори о своей боли. Надо было спеть, а потом сказать о болезни».