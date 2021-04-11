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Басков объяснил, почему артисту нельзя делиться переживаниями

Ирина Лебедева
36 минут назад
Во время шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия 1»
Басков объяснил, почему артисту нельзя делиться переживаниями
Фото: InstagramInstagram
23-летний Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга перед выступлением объявил, что страдает онкологией и перенес серьезную операцию.
«Свое выступление я хочу посвятить докторам, благодаря которым я стою на этой сцене и могу снова петь», - цитирует слова Шувалова teleprogramma.pro.
Эксперты только покачали головами, поскольку перед выступлением говорить такого не следовало. Как итог – всего сорок баллов.
Николай Басков объяснил молодому конкурсанту, в чем его ошибка.
«Сотня всегда попадает в критическую ситуации, когда человек говорит о своих проблемах. Люди не могут оценить выступление, они погрузились в твои переживания. Никогда не надо делиться своей болью на сцене. Наша боль не имеет отношения к нашей артистической жизни. На будущее, мало ли, никогда не говори о своей боли. Надо было спеть, а потом сказать о болезни».
Как ранее сообщал «Рамблер», певец Николай Басков заработал на собственном клипе, разместив в 20-минутном видео несколько рекламных вставок.
Басков успел прорекламировать энергетический напиток, сеть гипермаркетов и магазины продуктов, винодельню, букмекерскую компанию, успокоительное средство и марку алкоголя.
Шоу-бизнес,Николай Басков,Санкт-Петербург,
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