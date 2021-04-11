Михеева пострадала при съемках «Вечернего Урганта»

Алла Михеева получила травму во время съемок репортажа о тяжелой атлетике.

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Спортсмен Александр Дмитриев демонстрировал, как правильно делать упражнения со штангой.

Звезда «Вечернего Урганта» зазевалась и получила удар грифом штанги по голове. К счастью, скользящий и не очень сильный.

Можно сказать, что девушке повезло- последствия подобного столкновения могли быть непредсказуемы.

«Чувствую, немножко вытекло», — цитируют пытающуюся шутить Михееву 7 Дней.

Стриженову госпитализировали 29 марта после падения в эфире ток-шоу «Время покажет».

На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала.