Михеева пострадала при съемках «Вечернего Урганта»

Алла Михеева
получила травму во время съемок репортажа о тяжелой атлетике.
Звезда «Вечернего Урганта» зазевалась и получила удар грифом штанги по голове. К счастью, скользящий и не очень сильный.
Можно сказать, что девушке повезло- последствия подобного столкновения могли быть непредсказуемы.
«Чувствую, немножко вытекло», — цитируют пытающуюся шутить Михееву 7 Дней.
Стриженову госпитализировали 29 марта после падения в эфире ток-шоу «Время покажет».
На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала.
По словам телеведущей, она сломала руку, травма оказалась тяжелой, пришлось делать операцию.