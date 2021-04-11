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Михеева пострадала при съемках «Вечернего Урганта»

Ирина Лебедева
54 минуты назад
Алла Михеева получила травму во время съемок репортажа о тяжелой атлетике.
Михеева пострадала при съемках «Вечернего Урганта»
Фото: InstagramInstagram
Спортсмен Александр Дмитриев демонстрировал, как правильно делать упражнения со штангой.
Звезда «Вечернего Урганта» зазевалась и получила удар грифом штанги по голове. К счастью, скользящий и не очень сильный.
Можно сказать, что девушке повезло- последствия подобного столкновения могли быть непредсказуемы.
«Чувствую, немножко вытекло», — цитируют пытающуюся шутить Михееву 7 Дней.
Как ранее писал «Рамблер», травму на работе получила Екатерина Стриженова.
Стриженову госпитализировали 29 марта после падения в эфире ток-шоу «Время покажет».
На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала.
По словам телеведущей, она сломала руку, травма оказалась тяжелой, пришлось делать операцию.
Шоу-бизнес,Александр Дмитриев,Екатерина Стриженова,Алла Михеева,
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